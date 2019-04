Réformes constitutionnelles : Macky remporte le jackpot !

Que de réformes sous le magistère du Président Macky. A chaque jour suffit presque sa réforme consécutivement aux objectifs politiques qu’il s’est fixé. En effet depuis les séries de réformes de la Loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution, les Sénégalais assistent impuissants à des séries de manœuvres visant essentiellement à assouvir les desseins du pouvoir en place. Ainsi, les réformes chères au régime du Président Macky sont pour la plupart promulguées mais celles comme le statut de l’opposition et de son chef (article 58) sont rangés dans les tiroirs. En ce qui concerne les articles 89 et 92 de la Constitution, l’élargissement du Conseil constitutionnel et ses nouvelles attributions lui confèrent une plus grande marge de manœuvre en termes de décisions inamovibles. Les articles 6,26,27, 28,qui spécifient les Institutions de la République, le mode d’élection du Président de la République, la durée de son mandat et la nationalité exclusivement Sénégalaise de tout candidat à la présidentielle, sont autant de réformes qui intéressent au plus haut point le pouvoir. L’article 25-1 qui donne au peuple le pouvoir de disposer des ressources naturelles est caduc car dans les phases d’exploration, de ces ressources, c’est l’opacité totale. La loi sur le parrainage qui a eu à écarter beaucoup d’opposants candidats à la présidentielle n’a pas plaidé en faveur de la démocratie au sens évolutif du terme. Aujourd’hui, un projet de loi est déjà sur la table des députés pour la suppression du poste de Premier ministre. Et les raisons avancées pour une telle trouvaille ne sauront convaincre les Sénégalais qui ne comprennent pas qu’un Chef de l’Etat à qui il ne resterait que moins de cinq ans au pouvoir, puisse engager de telles réformes d’envergure. Dire que tous les présidents qui ont gouverné ce pays, le Président Macky est celui qui le plus effectué des réformes en si peu de temps. Ce, pour des raisons que les Sénégalais peinent toujours à comprendre. Etant entendu qu’en politique, ce que craignent plus les Sénégalais, ce sont les non-dits de ces réformes d’envergure. Ce qui fait dire à certains observateurs que le Président Macky a presque remporté le jackpot en termes de réformes Constitutionnelles.

Assane SEYE-Senegal7