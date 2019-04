« Libérez nos espaces! » C’est le cri du cœur lancé par le collectif des habitants du quartier Médina Fall « Extension ».

En effet, en plus du manque d’eau et d’électricité, les espaces verts dudit quartier sont en train d’être morcelés et vendus à tout va. Malgré toutes les correspondances adressées aux différentes autorités locales pour leur faire part de leurs inquiétudes, disent-elles, ces populations restent toujours sur leur faim. Un total de 36 espaces verts ont déjà été morcelés.