Attaque à main armée à Kaffrine : Un homme de 84 ans dépouillé par des bandits

Les populations du village de Ngodiba, non loin de Kaffrine, ont été attaquées par des malfrats, ce lundi. Ces derniers ont fait irruption au domicile d’un vieux de plus 80 ans et, avec leurs armes, ont soutiré 500 000 F Cfa, informe la Rfm. «Ils ont trouvé mon père âgé de plus de 80 ans dans sa chambre pour lui soutirer 500 000 F Cfa. Ils ont par la suite pris la fuite à bord d’un 4X4», raconte le fils de la victime.

Assane SEYE-Senegal7