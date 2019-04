Mamadou Lamine Diallo : «Macky choisit le début du mois de ramadan pour en finir avec Dionne»

Mamadou Lamine Diallo revient à la charge. Et c’est pour tirer encore une fois à boulets rouges sur le Président Macky Sall qui, selon lui, a choisi le début du mois de Ramadan (4 mai) pour en finir avec le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne, faisant ainsi allusion au vote du projet de réforme constitutionnelle.

Mamadou Lamine Diallo rappelle l’idylle entre Mahamad Boune Abdallah Dionne et le président Macky Sall : « Ils étaient ensemble en 2005 et en 2008 pour la loi Ezzan et pour ramener la durée du mandat à 7 ans, -Macky Sall Premier ministre puis président de l’Assemblée nationale et en 2017, pour défendre Franck Timis contre les patriotes sénégalais, Macky Sall, cette fois, président de la République », a fait remarquer le député qui estime que le chef de l’Etat a « choisi le début du mois de ramadan le 4 mai pour en finir avec Dionne ». Car, d’après le leader du mouvement Tekki, « à lire l’exposé des motifs du projet de loi supprimant le poste de primature, on en rit. Le mandat désormais ramené à 5 ans oblige Macky Sall à supprimer le poste de Premier ministre, frein à la prise de décisions et au suivi de l’exécution de son programme. Si le mandat est de 7 ans, il garde le Premier ministre. Fadaise que tout cela. Macky Sall est un présidentialisme absolu confinant à une monarchie de droit divin. Son équation, c’est comment se maintenir indéfiniment au pouvoir ».« Pour cela, ajoute le député de l’opposition, il est nécessaire d’éliminer tout prétendant. La station de Premier ministre a montré qu’elle peut produire des présidents et des présidentiables sous différentes modalités dont la trahison secrète. Le pauvre Boun sera sacrifié. Peut-être a-t-il fait des choses inacceptables pour le Lamtoro que nous ignorons, informe Dakaractu. Le Secrétaire, général du gouvernement fera le travail de Premier ministre ».

Assane SEYE-Senegal7