Sonatel conclut un accord pour une acquisition de 91,6% de Xoom Wireless en Gambie

Le groupe Sonatel est en train d’étendre ses tentacules dans la sous-région. Après les deux Guinées, le Mali et la Sierra Leone, l’opérateur de téléphonie sera bientôt en Gambie. Il vient de conclure un accord pour une acquisition de 91,6% de Xoom Wireless, détenteur d’une licence de Fournisseur d’Accès Internet (FAI) en Gambie. Cette acquisition se fait en partenariat avec Teranga Capital qui prendra une participation minoritaire dans le capital de la société. La Sonatel consolide ainsi sa position de leader dans le secteur des télécommunications en Afrique de l’Ouest, grâce notamment à la stratégie de croissance externe mise en œuvre depuis plusieurs années. D’après le communiqué parvenu à «L’As», les investissements prévus sur les prochaines années en Gambie permettront aux populations de profiter de l’expertise et du dynamisme des Groupes Sonatel et Orange en terme d’innovation et de développement de l’écosystème numérique. Les accords obtenus sont soumis à l’approbation des autorités gambiennes.