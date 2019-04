VIDEO – Exclusif / Ferdinand Coly sur son différend avec Saliou Samb: « Cette affaire est bloquée par une main invisible, mais… »

Victime d’escroquerie d’une valeur de plus 900 millions, Ferdinand Coly est toujours dépité, mais toujours digne, le verbe franc et direct et balaie d’un revers de main tous les « mensonges » de Saliou Samb, le président du Conseil départemental de Mbour, par ailleurs président du club le Stade de Mbour.

« J’ai averti, j’ai alerté. Et c’est la dernière fois que je me prononce sur cette affaire et je vais laisser la justice faire son travail. Ça ne m’intéresse pas de faire du trafic d’influence pour avoir l’opinion avec moi. Je pense que les Sénégalais me connaissent et vont en juger. 1 milliards, 2 milliards, un immeuble, ce n’est pas le plus important. Le préjudice est énorme, mais, je suis passé à autre chose et j’ai assumé.

Ce n’est pas que je suis ruiné ou quoi que ce soit. Ce n’est pas un problème d’argent, moi, je vis bien ma vie et je vais même aux champs (rires), c’est une question de philosophie. Mais, j’ai attendu quand même plus de sept ans et j’ai averti et ce monsieur Samb est quand même sous contrôle judiciaire. J’ai été vraiment patient. Je ne me suis pas levé un jour pour dire que je vais renoncer à ma nationalité sénégalaise. Je suis Sénégalais et les Sénégalais me connaissent quand même.

Il faut préciser que cela n’a pas été décidé sur un coup de tête. Ça a été tout un processus et j’ai tout donné pour mon pays. Quand les expatriés de la diaspora reviennent pour investir au pays, on est vraiment dépité en tombant sur ce genre de personnes. Le préjudice est énorme et ces genres de personnes sont nocifs pour la société », explique Ferdinand Coly à leral.net.

Me El Hadji Diouf va entrer dans la danse

Avant d’ajouter, « mais je suis vraiment sidéré qu’une personne puisse flouer autant de personnes et cette affaire soit ainsi retardée par des mains invisibles et des forces tapies dans l’ombre. C’est quand même une question d’abus de biens sociaux, faux usage et faux et escroquerie et pas contre seulement moi, il y a un Français, un Suédois et un Italien. En effet, si je révélais tout ce que je savais sur cette affaire avec M. Samb, beaucoup d’investisseurs rechigneraient à venir investir au Sénégal.

Mais, je ne pouvais plus rester dans ma carapace. Il fallait que l’affaire soit connue pour qu’on sache ce qui s’est réellement passé. Car, il y a des preuves, des documents et tout est clair avec des pièces à conviction que je détiens. Mais, cette affaire semble être bloquée par une main invisible depuis sept ans maintenant. On est en train de nous constituer avec nos avocats et bientôt Me El Hadji Diouf va entrer dans la danse et que chacun prenne ses responsabilités».

Ferdinand Coly a quand même confiance en la justice sénégalaise. « La parole, c’est bien, malheureusement avec ce genre de personnes, les écrits c’est mieux. Je ne demande l’intervention de qui que ce soit, c’est des investissements au niveau des banques signés avec un notaire de la place et dans un organisme sérieux comme les Impôts et Domaines. Il y aussi une caution solidaire. Il n’y aucune légèreté qui a été commise dans cette affaire. La seule légèreté, ce sont les agissements de M. Samb. Si tu tombes sur ces genres de personne, vous être dépités et on a un rôle d’information par rapport à la diaspora et aux autres qui veulent investir au Sénégal. Mais, c’est la dernière fois que je vais communiquer sur cette affaire, je laisse la justice faire son affaire».