Livre blanc : Moustapha Diakhaté taille Idy et Cie : «La démocratie sénégalaise ne mérite pas une opposition aussi minable»

La réaction ne s’est pas fait attendre suite à la publication du livre blanc de la coalition «Idy 2019», intitulé «Élection présidentielle 2019: Observations saillantes sur un hold-up électoral». Et c’est Moustapha Diakhaté qui a porté la réplique. Sur sa page Facebook, l’ex-président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakkar, qualifie le livre de Idy de «bla-bla».«C’est ridicule de parler d’un hold-up électoral avec 155 248 doubles électeurs et 600 bureaux fictifs. Idrissa Seck déçoit encore et toujours. La démocratie sénégalaise ne mérite pas une opposition aussi minable», a-t-il posté.

Assane SEYE-Senegal7