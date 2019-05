Mercato – Juventus : Cristiano Ronaldo se livre sans détour sur son intégration !    

Arrivé en grande pompe à l’été 2018, Cristiano Ronaldo s’est confié sur son intégration à la Juventus.

Après neuf années au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de changer d’air et de découvrir l’Italie, à la Juventus. Près d’une année plus tard, le Portugais semble faire l’unanimité à Turin. Vainqueur de son premier Scudetto, le quintuple Ballon d’Or n’a rien perdu de son efficacité face au but comme l’illustrent ses 27 réalisations toutes compétitions confondues. Mais Cristiano Ronaldo a également charmé ses coéquipiers, qui se montrent dithyrambiques lorsqu’ils se prononcent sur le Portugais. Interrogé à ce sujet, l’ancien Merengue justifie cela par son attitude.

« Ils ont vu qu’il n’y a rien de faux en moi »

Saliou Ndiaye