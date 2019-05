Me Aïssata Tall Sall annoncée à l’Artp 

Me Aïssata Tall Sall, qui a activement participé à la réélection du Président Macky Sall lors du scrutin du 24 février dernier, pourrait être récompensée par le chef de l’Etat. La présidente du mouvement «Oser l’avenir» est annoncée à l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) en remplacement de Abdou Karim Sall promu ministre de l’Environnement et duDéveloppement durable. Le poste vacant pourrait revenir dès ce mercredi à l’ancienne porte-parole du Parti socialiste. Après Modou Diagne Fada à la Sonacos, MeAïssata Tall Sall, selon nos sources, va atterrir à l’Artp.