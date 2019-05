Urgent : Cheikh Béthio Thioune est décédé

Un de ses avocats, Me Ousmane Sèye avait révélé que Cheikh Béthio Thioune était très malade et avait perdu 20 kilos, démentant ainsi certains qui soutenaient que Cheikh Béthio Thioune a voulu échapper à la justesse en se rendant en France à quelques jours de l’ouverture du procès. La rédaction présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, à tous les thiantacounes et à toute la communauté mourides. Nous y reviendrons