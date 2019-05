Élections en Afrique du Sud: 27 millions de Sud-Africains se sont rendus aux urnes 

Près de 27 millions de Sud-Africains étaient appelés aux urnes ce mercredi 8 mai pour un double scrutin : législatives et provinciales. Il s’agit des premières élections nationales depuis l’arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa. 25 ans après la fin de l’apartheid, l’ANC, le parti de l’ancien président Nelson Mandela est toujours au pouvoir et le parti devrait conserver sa majorité au Parlement.

Les plus de 23 000 bureaux de vote que compte le pays ont officiellement fermé à 20h TU et selon la commission électorale le scrutin s’est bien passé sans incident notable. Seulement une dizaine de bureaux ont ouvert en retard et il n’y a pas eu de violences comme on le craignait dans certains townships. Le dépouillement a commencé et les premières tendances sont attendues dès jeudi 9 mai.Cette journée de vote n’a pas soulevé un enthousiasme débordant dans les bureaux que RFI a pu visiter. L’issue est connue d’avance, l’ANC va conserver sa majorité absolue au Parlement. Il y a de la déception, du mécontentement voire de la colère chez les électeurs qui demandent du changement et ce même du côté des sympathisants de l’ANC.Un jeune homme du township Alexandra dans le centre de Johannesburg se plaignait que l’ANC n’a jamais rien fait pour sa famille, qu’il vit toujours dans des baraques de taule avant d’ajouter qu’il a quand même voté pour le parti au pouvoir parce que traditionnellement sa famille a toujours voté ANC.

Assane SEYE-Senegal7