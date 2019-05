Licenciements abusifs à la Sgbs: La Cour Suprême discrédite le ministère du Travail

C’est une décision qui jette le discrédit sur le ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Realtions avec les Institutions. Et pour cause, la Cour Suprême vient d’annuler les licenciements abusifs de Salla Camara et Ababacar Guèye, délégués du personnel à la Société générale de banques au Sénégal (Sgbs), rapporte “Libération”. Des décisions qui avaient pourtant été cautionnées par ledit ministère.