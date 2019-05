Népotisme à Dakar Dem Dikk: Me Moussa Diop pris la main dans le sac

Même si l’arrivée de Me Moussa Diop à la tête de Dakar Dem Dikk (DDD) a ouvert une nouvelle ère pour la compagnie de transport public, force est de constater qu’au sein de cette entreprise, le népotisme a le vent en poupe. La preuve par la dernière mesure prise par le Dg. En effet, Me Moussa Diop a tout simplement décidé de nommer le fils du Président du Conseil d’administration (PCA), assistant et non assistant de direction de son père. Désormais, c’est le fils qui va assister le pater, gagné par l’âge, dans le traitement de ses dossiers.

Un poste que d’autres pouvaient occuper mais, renseignent les sources de “Kritik”, le choix de Maham Diallo, ancien Gouverneur de Dakar, s’est porté sur son fils. À coup sûr, si l’information tombe dans les oreilles de Macky, ça risque de chauffer…Sauf que lui qui a nommé son petit-frère au poste très stratégique de Dg de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et son beau-frère, Mansour Faye, ministre, risque d’être orphelin de propos pour s’indigner de la décision de Me Moussa Diop. Kritik