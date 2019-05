Patrimoine national: Le TER, une propriété exclusive du Sénégal

L’exploitation commerciale de cette ligne de 36 km ne devrait cependant être effective que dans six mois, le temps d’achever l’ensemble des travaux.

Le TER a été conçu pour desservir en 45 minutes le nouveau pôle urbain de Diamniadio, au sud de la capitale, afin de décongestionner celle-ci et de faciliter les trajets dans toute l’agglomération. Plus tard, un second tronçon, de 19 km, reliera Diamniadio à l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD). A noter que c’est un transport de masse bimode (électricité et diesel), qui polluerait cinq fois moins qu’un véhicule routier. De fait, le TER assurera uniquement un trafic de voyageurs (estimé à 115 000 personnes par jour), dans le but de décongestionner la capitale.