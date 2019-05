Dernière minute: Cheikh Béthio sera inhumé à Touba

Cheikh Béthio Thioune sera finalement inhumé à Touba et non à Médinatoul Salam, comme il a lui-même souhaité de son vivant. La décision a été prise par ses enfants après une seconde rencontre hier, avec le Khalife le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et le Khalife de Serigne Saliou, Serigne Cheikh.

“Nous les enfants de Cheikh Béthio, nous nous plions au souhait du Khalife général des Mourides, qui nous a demandé de lui amener la dépouille de notre père. Il nous a fait savoir qu’il sait bien que la volonté de Cheikhg Béthio était qu’il soit inhumé à Médinatoul Salam. Nous sommes Mourides et nous fonctionnons sous le ndigël du Khalife général de Touba“, déclare Serigne Serigne Khadim Thioune dans L’Observateur. La dépouille de Cheikh Béthio Thioune arrive aujourd’hui vers 14 heures, à bord d’un jet privé.