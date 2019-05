Lutte contre l’encombrement: Les autorités administratives invitées à installer des comités locaux

“Nous avons mis en place au niveau national, un comité pour l’hygiène publique et les encombrements afin de créer des synergies entre les acteurs et avoir un niveau de coordination qui permettra d’avoir un pilotage plus facile et plus efficient de toute cette activité initiée par le président de la République, Macky Sall. Ce comité national va être décliné au niveau régional et départemental, raison pour laquelle je compte sur la coordination et sur l’animation du gouverneur et des préfets de la région de Diourbel pour la bonne marche de cette instance“, a dit le ministre Abdou Karim Fofana dans les colonnes de Libération.

Qui n’a pas manqué d’annoncer la mise en place d’un projet d’implantation de sites artisanaux et industriels qui permettra, sur l’étendue du territoire sénégalais, de recaser les activités afin de dissocier les habitations des zones d’activités, lesquelles doivent faire l’objet de reclassement. Et pour faciliter le travail, le ministre a aussi invité les forces de défense et de sécurité à porter assistance aux autorités administratives, pour combattre ces fléaux,notamment l’encombrement matériel et humain.

Auparavant, les autorités locales ont exposé devant le ministre, tous les problèmes liés aux encombrements et à l’insalubrité dans la région. Rappelons qu’avant l’étape de Diourbel, le ministre Abdou Karim Fofana et sa délégation se sont rendus à Touba, où ils ont rencontré le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et une partie de la population, pour communiquer dans le même sens.

