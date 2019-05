Réunion du secrétariat exécutif du Ps demain : une rencontre sous haute tension en perspective

Et pour cause, cette rencontre qui sera présidée par Aminata Mbengue Ndiaye, en l’absence de Ousmane Tanor Dieng, toujours retenu en France pour des soins médicaux, pourraient cristalliser beaucoup de tensions. En effet, indique le journal, beaucoup de frustrés se prépareraient à cracher leurs vérités lors de cette rencontre, pour contester notamment la reconduction, justement, de Aminata Mbengue Ndiaye et de Serigne Mbaye Thiam dans le gouvernement.