(Vidéo Émouvante) Hopital De Bordeaux : Les Mourides De France Rendent Un Dernier Hommage À Cheikh Béthio

Trois jours après sa disparition à Bordeaux, en France, le jour et le lieu où sera inhumé Cheikh Béthio Thioune restent un mystère. Depuis mercredi les thiantacônes font le pied de grue à Madinatou Salam, fief de leur défunt guide, sans savoir quand et si ce dernier reposera sur place ou s’il sera enterré à Touba.

Durant ces dernières heures, la famille du marabout a multiplié les concertations, en son sein et avec les plus hauts dignitaires mourides, pour adopter une position définitive. Le tout dans la plus grande discrétion. Jusque-là rien ne filtre ou très peu.