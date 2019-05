Epargne/Crédit : Un apport de 5,5 milliards de la Suisse au profit des populations rurales à bas revenu

Et si le Scbf crée des produits financiers adaptés aux besoins des populations et jusqu’à maintenant exclues du système financier, le Sptf pour sa part a pour but de rendre les services financiers plus sûrs et plus avantageux pour les clients et organise des formations, note la même source. Laquelle renseigne que ‘’la contribution de la Suisse est complémentaire à d’autres contributions dont celles de la Banque africaine de développement (Bad) et de la Banque mondiale (Bm).

Selon Marion Weichelt Krupski, ambassadeur de Suisse pour le Sénégal, le Cap Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie, la stratégie vise, sur un horizon de 5 ans, à permettre à 75% (3/4) de la population de cette région de l’Afrique d’avoir un accès à des produits et des services financiers adaptés et à des coûts abordables, note ledit document. Lequel indique qu’à travers cet accord signé, la Suisse va apporter une contribution totale de 5.5 milliards de francs sur la période 2019 – 2023. Ce qui passera, d’une part directement à la Bceao et d’autre part par deux organisations à but non lucratif que sont la ‘’Swiss Capacity Building Facility (Scbf) et à la Social Performance Task Force (Sptf).

Revenant sur cet appui financier, Marion Weichelt Krupski, signataire dudit accord dont la cérémonie de signature s’est tenue à Dakar, ce lundi 13 mai 2019 a souligné que c’est une initiative qui ‘’marque l’engagement de la Suisse pour le développement économique, rural en Afrique en ‘’permettant à plus de personnes d’accroître leurs actifs, d’atténuer les chocs causés par des situations d’urgence, des maladies ou des accidents, et de réaliser des investissements productifs’’.

En appuyant la mise en œuvre de la stratégie régionale d’inclusion financière de la Bceao dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), la Suisse dit se fixer comme objectif d’atteindre ‘’plus de 300 000 personnes à bas revenu. Mais, aussi à renforcer l’expertise des institutions financières’’.