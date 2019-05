UGB: Les étudiants vont célébrer l’anniversaire de la mort de Fallou Sène par une “marche pacifique”

Plus d’un an que l’étudiant Fallou Séne tombé des balles assassines, dort sous terre et jusqu’à présent, aucune avancée significative dans l’enquête qui atterri sur le bureau du procureur de la République.

La situation reste ainsi délétère à la veille de la célébration de cette bavure qui a plongé l’Université depuis lors dans une ambiance survoltée, où la moindre étincelle peut aboutir au chaos. La relation entre la direction de l’Université et les amicales estudiantines s’est nettement détériorée depuis les échauffourées ayant pris pour cible le rectorat et sanctionnées, sans état d’âme, par les autorités de l’Université. Pourtant, si depuis hier un mouvement d’humeur est annoncé dans les couloirs de l’Université de Sanar, c’est peut-être en perspective de l’anniversaire prévu demain et dont les premiers actes seront posés aujourd’hui, à travers un sit-ing programmé pour rafraîchir la mémoire des autorités. Pour tordre le cou à la rumeur amplifiée par la presse, l’administration a pondu une note hier, pour dire que les cours se déroulaient normalement à l’Université. « Les cours se déroulent normalement. Les étudiants sont même en train de faire leurs examens », a indiqué à ce propos Khady Niang Diop de la direction de la Communication de l’UGB, expliquant que la seule décision prise par les étudiants concerne «une marche pacifique» ce mardi pour honorer la mémoire de l’étudiant Mouhamadou Fallou Sène, mort le 15 mai 2018 dans une manifestation organisée par les pensionnaires de l’UGB pour réclamer le paiement de leurs bourses. « Toutes les composantes de l’Université vont participer à cette marche pacifique », qui sera suivie d’un récital de Coran, mercredi, jour anniversaire de la mort de Mouhamadou Fallou Sène, ajoutera-t-elle, pour certifier que c’est l’institution qui rend hommage à un ancien pensionnaire décédé. Kritik