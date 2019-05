Après 4 ans d’existence : Le Grand Parti tient son 1er congrès

Le Grand Parti organise son premier congrès les 2 et 3 novembre prochains. C’est ce que rapporte le quotidien L’Observateur, qui donne la nouvelle, dans sa parution du jour.

El Hadji Malick Gakou et Cie vont profiter de ce congrès pour procéder à la mise en place des structures et à la vente des cartes prévues au plus tard le 1er Juillet 2019.

Le Grand Parti, qui boucle ses quatre années d’existence le 17 août prochain, a aussi décidé d’organiser les Universités d’été du Grand Parti les 16, 17 et 18 août 2019.