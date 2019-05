Comment Karim a torpillé l’audience des députés

Le malaise au sein du Pds est profond. Pour les proches de Oumar Sarr, c’est Karim Wade qui manipule son père pour faire main basse sur le Pds. D’après des sources de «L’As», tout était bien calé pour que le Pds participe au dialogue. Il nous revient qu’il a même validé les termes de référence en privé. C’est donc logiquement qu’il a envoyé Oumar Sarr à la réunion du Front de Résistance Nationale (Frn). Mais le maire de Dagana aura la surprise de sa vie lorsqu’il a vu le communiqué de Me Wade. D’après des sources de «L’As», c’est Karim himself qui a drafté le communiqué qu’il a fait signer par son pater. Un coup de poignard dans le dos de Oumar Sarr qui avait déjà engagé sa responsabilité auprès de ses pairs du FRN. «Nous avons appris que c’est par la même occasion que Wade fils a torpillé l’audience que son père devait accorder, jeudi dernier, au collectif des femmes parlementaires. Câblé par son fils, Wade a annulé l’audience et intimé l’ordre à «ses députées» de ne pas prendre part à la conférence du Collectif qui avait comme marraine Marième Faye Sall. Niet catégorique de Mame Diarra Fam et de Daba Diouf qui ont bien pris part à la rencontre tenue à Sorano. D’après elles, ce n’est pas nouveau. Même sous Wade, ce Collectif des femmes parlementaires a toujours organisé sa conférence religieuse, avec comme marraine la Première Dame. Une crise couve sérieusement au Pds et ce n’est pas pour rien que Waldiodio Diouf et Babacar Mbaye Ngaraaf ont croisé les bras

Saliou Ndiaye