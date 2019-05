Premier League : Sadio Mané en chiffres

Co-meilleur buteur de Premier League avec 22 buts, à égalité avec Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané a vécu la meilleure saison de sa carrière même s’il a régressé en terme de passes décisives. Ceci explique peut-être cela.

En 36 matches de championnat (3086 minutes, 35 fois titulaires), l’attaquant de Liverpool a inscrit 22 buts, soit un ratio de 0,61 ou 1 but toutes les 144 minutes. L’attaquant gabonais d’Arsenal a fait autant tandis que son coéquipier égyptien a fait légèrement moins.

Encore une réalisation et Sadio Mané aurait marqué autant que lors de ces deux premières saisons avec les Reds.

Au total le Lion a réussi six triplés en Premier League. Et fait marquant, chaque fois qu’il marque, Liverpool ne perd pas son match. Sur les 16 journées durant lesquelles il a trouvé le chemin des filets adverses, les pires résultats des Reds ce sont les nuls (1-1) contre Leicester (24e) et West Ham (25e).

Sa plus longue période de disette, c’était entre son doublé de la 10e journée contre Cardiff (4-1) et son but de la 17e journée contre Manchester United (3-1). Par la suite, il n’est jamais resté muet trois matches de championnat de suite.

Mais Sadio Mané s’est montré moins généreux que les saisons passées sous le maillot de Liverpool. Il n’a fait que… deux passes décisives cette saison. Alors que lors de la précédente, il a fait marquer les siens à sept reprises.

L’attaquant sénégalais a obtenu deux cartons jaunes cette saison.

Avec ces belles statistiques en championnat, Sadio Mané est bien lancé pour le Ballon d’or africain. Pour mettre tous les atouts décisifs de son côté, il lui suffira d’améliorer ses chiffres en Ligue des champions (4 buts en 12 matches) dont il dispute la finale le 1 juin prochain contre Tottenham, remporter le trophée et faire une bonne Can-2019 (22 juin-19 juillet), voire être champion d’Afrique avec le Sénégal.