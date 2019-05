Élection des maires : Le suffrage direct fait son chemin

Des voix, et non des moindres -à l’image du président de l’Association des maires du Sénéal (Ams), Aliou Sall, par ailleurs maire de Guédiawaye-, s’élèvent, de plus en plus, pour porter le plaidoyer sur l’élection des maires au suffrage universel direct.

Dans le cadre du Dialogue politique, Théodore Chérif Monteil de l’Union Citoyenne/Bunt-Bi et El Hadji Ibrahima Mbow proposent, rapporte Walf Quotidien dans sa parution du jour, le changement du mode de scrutin et la suppression du suffrage indirect.