EN MODE FAST-TRACK POUR LES JO DE DAKAR / Diagna Ndiaye rencontre des commissaires Européens à Bruxelles et s’entretient avec le Président Sall à Paris

Visiblement en mode Fast-track, Mamadou Diagna Ndiaye a ainsi aligné les rencontres avec des commissaires Européens. Parmi ces commissaires, on peut noter Avramopoulos qui est le commissaire Européen chargé de la migration des Affaires intérieures et de la citoyenneté, mais aussi l’organisateur des JO d’Athènes. Le Sénégalais et le Grec auront longuement discuté des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront à Dakar en 2022.

Après Bruxelles, Mamadou Diagna Ndiaye s’est rendu à Paris où il a été reçu en audience par S.E. Macky Sall. La rencontre, confie nos sources, a permis au Président du CNOSS de faire au Président de la République le compte rendu des activités qu’il mène dans le cadre des activités préparatoires aux Jeux Olympiques en question…