Dialogue politique : les non-alignés proposent Alioune Sall et Babacr Kanté

« Nous proposons Alioune Sall et Babacar Sall qui sont d’éminents universitaires et dont l’expertise, l’expérience et l’indépendance sont reconnues », a-t-il dit. Déthié Faye a, toutefois, précisé qu’il ne s’agit pas de ne pas reconnaître Babacar Gaye et Magid Gaye Ndiaye, proposés par l’opposition, mais « dans le cadre des concertations pour le dialogue politique, il y a 4 pôles. Celui de la majorité, de l’opposition, de la société civile et des non-alignés. Chaque entité doit faire une proposition. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre quelqu’un ».