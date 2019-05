Macky Sall à ses responsables de Paris: «Vous m’avez trahi,vous avez utilisé l’argent à d’autres fins, mais on verra…»

Selon le site infos15, le président Sall, arrivé mardi dernier à Paris, avait alors intimé l’ordre à Ameth Sarr et compagnie de lui faire un bilan.

Après avoir pris connaissance du contenu du texte, le patron de l’APR, très déçu, a commencé à les étriller copieusement.

« Je pensais que ce bilan était fait suite à une assemblée générale, mais je me rends compte que ce n’est pas le cas. C’est un faux bilan. Vous m’avez trahi, vous n’avez pas travaillé et pire, à chaque instant vous demandez une rallonge budgétaire. Vous avez utilisé l’argent à d’autres fins, mais on verra. »

Macky Sall, dit-on, qui était dans une colère noire, a aussi reproché à ses invités et à leur clan d’être les véritables problèmes de sa famille politique en France. « Vous ne travaillez pas et vous empêchez les autres de le faire. Cette victoire dont vous vous targuez à tout moment est pire .

