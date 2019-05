Apprentissage du français : Pourquoi le niveau régresse chez les élèves

La disparition progressive de l’apprentissage par cœur des textes classiques au lycée est à l’origine de la régression continue de la connaissance et de la pratique du français chez les élèves sénégalais. Telle est, rapporte Le Quotidien, l’intime conviction du professeur Amadou Ly qui introduisait, à la Faculté des lettres et sciences humaines (Flsh) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), une conférence sur le thème : “La poésie sénégalaise contemporaine : Figures majeures, thématiques dominantes et spécificités d’écriture”.