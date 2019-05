Aya Nakamura égérie Magnum : ce vol qui surprend toute la Croisette

Stupeur à Cannes depuis quelques heures : la plage Magnum dont Aya Nakamura est cette année l’égérie officielle, a été victime d’un cambriolage surprenant…

À chaque édition du Festival de Cannes, son lot de surprises et d’anecdotes insolites. Cette année, le tapis rouge a de nouveau été le QG des robes indécentes, des décolletés ravageurs et des moments cute comme le passage de Nabilla Benattia et son ventre bien rebondi. Mais l’envers du décor peut aussi s’avérer moins glamour… après l’accident grave d’une actrice allemande qui a fini empalée sur les grilles de sa résidence, et le cambriolage raté sur la femme d’un producteur américain qui portait sur elle, deux millions d’euros de bijoux, c’est un vol assez surprenant qui a eu lieu à la plage Magnum…

Un mystérieux cambriolage

Comme l’annonce Nice Matin, le bâtonnet géant qui trône aux abords de la plage Magnum a été dérobé dans la nuit de samedi à dimanche. Le célèbre lieu éphémère qui est situé 64 boulevard de la Croisette est chaque année depuis 7 ans, le repère des stars et it-girls, et un lieu de passage incontournable en marge du Festival : « On s’en est rendu compte vers 4h du matin, au moment de faire une ronde, explique Frédéric Henry, en charge de la communication de la marque. Les voleurs n’ont pas pu aller très loin, car le Magnum fait deux mètres de long et pèse environ 20kg. Mais on aimerait bien le récupérer ! »Une récompense offerte à celui qui ramène l’emblème

Disposée sur le sable, à quelques mètres de la mer, la glace géante est recouverte d’un faux nappage doré et se veut élément de décoration essentiel devant lequel les clients posent… et où Aya Nakamura, égérie officielle de la plage Magnum cette année, a également pris la pose il y a quelques jours.

« On va déposer une plainte ce lundi, continue Frédéric Henry, et publier un avis de recherche sur nos réseaux sociaux. On offrira également des glaces Magnum à qui le ramènera ou nous donnera des informations ! »