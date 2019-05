Décevant, baclé… Qu’ont pensé les fans du dernier épisode de “Game of Thrones” ?

“Game of Thrones” a tiré sa révérence. Hier soir, HBO et OCS diffusaient le tout dernier épisode de la série culte. Qu’en ont pensé les fans ? L’heure du bilan a sonné…

Attention, cet article contient des SPOILS ! Alors si tu n’as pas encore regardé la dernière saison de Game of Thrones, on te conseille de ne pas lire ce qui va suivre…

This is the end ! Hier soir (ou ce lundi matin), Game of Throness’est achevée ! Après huit saisons et près de dix ans à suivre les Stark, Targaryen et autres Lannister, des millions de fans ont découvert le final tant attendu de la saga culte de HBO. Une conclusion qui divise et ne satisfait pas tous les spectateurs. Après les nombreuses guerres, têtes tranchées, bains de sang et de feu, il faut croire que les fans de la première heure s’attendaient à une tout autre fin. Certains regrettent ce final bâclé, loin de leurs attentes et pas franchement spectaculaire. Un mécontentement qu’ils se sont empressés de partager sur les réseaux sociaux.Les épisodes précédents avaient pourtant tenu toutes leurs promesses. Daenerys s’est montrée être la digne fille du Roi Fou sombrant à son tour dans la folie. À peine arrivée à Port-Réal, la mère des dragons ravage tout sur son passage. Plus tôt, Arya est parvenue à ses fins en détruisant le roi de la nuit lors de la très intense et cinglante Bataille de Winterfell.

La fin la plus éclaté possible même en imaginant loooooongtemps j’aurais pas cru que les scénaristes pouvant faire aussi degeulasse. Bâcle, éclaté, nul, à chier etc j’ai plus les mots #gotS08E06