Mel B des Spice Girls hospitalisée d’urgence: “Elle ne voyait plus rien”

Deux semaines seulement avant la tournée des Spice Girls, Mel B a perdu la vision de son œil droit. Le retour des Spice Girls sur scène, déjà prévu sans Victoria Beckham, serait-il menacé? L’une des membres du girls band, Mel B, a été hospitalisée d’urgence après avoir subitement perdu la vue, selon le Daily Mail.

“Totalement aveugle”

La célébrité est arrivée au Moorfields Eye Hospital de Londres, expliquant avoir être “totalement aveugle” et “ne plus rien voir”. Une catastrophe pour Mel B, qui ne voit rien de son œil gauche depuis 20 ans suite à une opération au laser qui s’est mal déroulée. “Mel était vraiment dans un sale état, les autres filles et son manager étaient très inquiets”, a confié une source au Sun. “Elle criait qu’elle ne voyait plus rien. Heureusement, elle a aussitôt reçu un traitement très doux et efficace.”

Sous contrôle

La chanteuse semble aller mieux, à en croire son représentant. Selon lui, la situation est “sous contrôle” et Mel B a “hâte de débuter la tournée”. Le retour sur scène des Spice Girls se fera le 1er juin à Manchester, et se poursuivra avec des dates à Édimbourg et Londres.

Par: 7sur7.be