«Pour battre Eumeu, Mod’Lô n’aura pas besoin de mystique», dit Khadim Gadiaga

Le Président de l’écurie Rock Energie, Khadim Gadiaga, qui s’est entretenu avec L’AS, ne manque pas de confiance. Il n’a aucune crainte concernant la victoire de Modou Lô et il le dit haut et fort.

«Pour ce combat du 28 juillet, Modou Lô va battre Eumeu Séne. Il n’aura pas besoin de mystique pour le faire. Et je pèse bien mes mots. J’ai vu Modou et je sais qu’il est en pleine forme. Une fois de retour au Sénégal, il sera bien entouré. On connait très bien Eumeu Sène. Il était ici avec nous au niveau des Parcelles.

C’est un grand champion et il a fait ses preuves dans l’arène. Nous remercions feu Demba Dia et nous prions pour le repos de son âme. De son vivant, son souhait a toujours été de nous voir en famille, autour de l’essentiel. Et aujourd’hui, je suis content d’être ici avec les jeunes lutteurs pour l’intérêt de notre écurie».