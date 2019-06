Contrat d’affermage de l’eau: Le Forum Social sénégalais soupçonne Suez de corruption et annonce une plainte à Paris et à Bruxelles

L’Ong dirigée par Mamadou Mignane Diouf, accuse Suez d’avoir corrompu les autorités en charge du dossier au plus haut sommet, pour obtenir ce marché. « Lorsque le gouvernement lançait l’appel d’offres, Suez a remis en mars 2016, plusieurs véhicules à la ville de Saint-Louis dont deux bennes tasseuses qui ont été officiellement réceptionnées devant la presse nationale par le maire de la ville, qui se trouve être ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Pourtant, jusqu’à cette date, Suez n’a aucune activité liée à l’environnement au Sénégal pouvant expliquer et justifier une donation de cette nature », a-t-il expliqué hier à la presse.

« Le doute est là, et nous suspectons un amadouement, une corruption, au vu de l’instance et l’acharnement par lesquels des personnes veulent vaille que vaille, orbi et urbi, attribuer ce marché à Suez. Toujours, sur les éléments de suspicion, nous avons noté la déclaration du directeur général de Suez, Bertrand Camus qui a dit dans un journal (Jeune Afrique) avoir déjà mis beaucoup de millions d’euros dans ce dossier d’appel d’offres. Comment des millions d’euros peuvent-ils être mis dans un simple appel d’offres ? A qui ces millions d’euros ont été remis ? Et pour quelle raisons ? Et noius trouvé parmi les intermédiaires de ce Directeur, il y a des noms qui apparaissent et viennent dans ce dossier. Il s’agit de Mme Diane Binder, membre du Conseil d’administration pour l’Afrique et Monsieur Eric Ghabali », a ajouté Mamadou Mignane Diouf, selon ses propos rapportés par Walf Quotidien.

Ce dernier renseigne avoir saisi Transparency International, Médiapart et a déposé une plainte à l’Office de lutte antifraude à Bruxelles et à Paris contre Suez. Il est également prévu de saisir, dit-il la saisine de l’Ofnac ainsi que les partenaires au développement qui accompagnent l’Etat du Sénégal. Last but not least, il annonce une campagne de dénonciation et la publication prochaine d’un livre bleu sur la nébuleuse qui entoure cette affaire.

Mais, en attendant, le patron du Forum Social sénégalais réclame la suspension de la procédure d’attribution, la mise en place d’une commission d’enquête autonome et citoyenne, pour élucider les rumeurs et suspicions qui alimentent le débat.