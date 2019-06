Mauritanie : 52 Sénégalais, dont 4 femmes, détenus dans les prisons

« C’est un beau geste et ça fait vraiment plaisir, mais il ne nous manque pas de vivres. Il y a des détenus qui ne devraient pas être là. Et régler cette question est plus urgent. Il y a des prisonniers qui n’ont plus de nouvelles de leurs familles. Et avec un peu d’assistance, ils sortiraient libres », ont-ils, en effet, indiqué sur les ondes de la RFM.