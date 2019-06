Pds: Oumar Sarr réclamé devant le Conseil de discipline

Dans un communiqué, les camarades de Dr Cheikh Dieng expriment leur « désaccord total contre la démarche cavalière et inélégante » du secrétaire général adjoint.

Poursuivant, ils considèrent que Oumar Sarr a adopté un « comportement fractionniste et téméraire » au sein du Pds, lequel est également « parasité par des réseaux dormants entretenus financièrement et matériellement par le président de la République Macky Sall.»

Ainsi, les libéraux de Djidda Thiaroye Kao invitent «les autorités du Pds à le convoquer devant le Conseil de discipline du parti afin que nul ne soit une exception dans les règles du fonctionnement du parti ».

Par ailleurs, ils renouvellent leur fidélité à Me Abdoulaye Wade et réaffirment leur volonté de continuer à relever à ses côtés, les défis nationaux et panafricains qui les interpellent tous.