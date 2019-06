Général Mamadou Niang: «Nous ne n’allons pas prêter le flanc à ceux qui veulent déstabiliser »

S’adressant aux représentants des partis politiques, lors de son discours, il déclare : « C’est vous qui discuterez, c’est vous qui trouverez les meilleures solutions et nous prendrons les meilleurs actes. Si on peut aider à rapprocher les positions pour franchir un gap, on le fera avec toute la responsabilité qu’il faudra, en espérant trouver un consensus nécessaire permettant de faire le prochain point ».

Puis, il renchérit: « Les meilleurs propositions qui sortirons de vos travaux, dépendront de nous, chacun dans le tréfonds de sa conscience. Nous endossons une lourde responsabilité avec humilité, mais non sans détermination. Détermination adossée à vos valeurs sociétales, à notre loi fondamentale et à toutes les règles de conduite qui en découlent.»

La détermination et la devise de l’armée en bandouliière, le général Fall de prévenir: «Nous n’allons pas prêter le flanc à ceux qui veulent déstabiliser ».

« Nous sommes désireux de voir nos compatriotes vivre dans un Sénégal hermétique à la sirène de l’aventure et de la division. Demain, sera lumineux et rayonnant pour le Sénégal si nous restons unis et solidaires », avance-t-il.