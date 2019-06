Tiques : une nouvelle maladie de Lyme découverte en Chine ?

En Europe, 1 million de personnes souffriraient de la maladie de Lyme: cette pathologie transmise par la tique (que l’on appelle plutôt ” syndrome persistant polymorphe après possible piqûre de tiques ” en langage médical) se caractérise par des symptômes très divers – fatigue, troubles de l’humeur, troubles du sommeil, douleurs…

Mais selon une étude publiée ce mercredi 29 mai 2019 dans le New England Journal of Medicine, la tique pourrait également être à l’origine d’une autre maladie, récemment découverte en Chine. Le virus (qui a été baptisé Alongshan, du nom de la ville où il a été identifié pour la première fois) provoque de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et éventuellement des nausées, des éruptions cutanées et des pertes de connaissance.

C’est grâce à un agriculteur de la ville d’Alongshan que le virus a pu être découvert : l’homme (âgé de 42 ans) s’est rendu à l’hôpital en avril 2017 avec de la fièvre, des maux de tête et de la nausée – il a aussi expliqué aux médecins avoir été mordu par une tique. Le personnel médical a d’abord pensé à une méningo-encéphalite à tiques, une pathologie également transmise par l’animal, mais les tests se sont révélés négatifs.

UN NOUVEAU VIRUS IDENTIFIÉ CHEZ UNE TIQUE ASIATIQUE

Les médecins ont alors analysé plusieurs échantillons sanguins provenant des patients de l’hôpital : ils ont découvert que, sur un total de 374 patients en l’espace de 5 mois, 86 avaient été infectés par le virus Alongshan – principalement des agriculteurs et des ouvriers en contact avec la forêt.

En parallèle, des travaux ont été menés pour identifier l’origine du virus… qui a été détecté chez une tique particulière, l’Ixodes persulcatus – aussi appelée ” tique de la taïga ” – que l’on retrouve principalement en Europe de l’Est (Russie, Finlande, Pays baltes…) et en Asie. Le virus a aussi été découvert chez certains moustiques.

Pour se protéger contre la maladie de Lyme, il est important d’adopter quelques gestes de prévention : avant une sortie dans la nature, enfiler des vêtements longs, des chaussures fermées et un chapeau, sans oublier d’emporter un répulsif à tiques et un tire-tiques.

Pendant la sortie, éviter de s’asseoir directement par terre et ne pas marcher dans les hautes herbes. Après la sortie, il est nécessaire de s’inspecter soigneusement à la recherche de tiques. Attention : la piqûre est indolore et certaines tiques sont toutes petites !