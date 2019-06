“Les Lionceaux ont été costaud mentalement” (Youssouph Dabo)

Le Sénégal a été ’’costaud mentalement’’ face au Nigeria, l’équipe qui lui a posé le plus de problèmes lors des quatre matchs déjà joués par les Lionceaux pour le compte du mondial de la catégorie, a déclaré le sélectionneur sénégalais Youssouph Dabo. “Nous avons eu des situations difficiles sur cette rencontre, mais il faut retenir la qualification en quart de finale”, a dit le technicien sénégalais en conférence de presse, peu après la fin de la rencontre.

Le Sénégal a souffert des longs ballons auxquels l’équipe nigériane avait recours, a ajouté le technicien, des leçons à retenir selon lui pour la suite de la compétition. L’adversaire nigérian “a imposé une bataille physique” dès le début de la rencontre, a expliqué le technicien sénégalais, estimant que “même si ça a été difficile, le Sénégal n’a jamais rompu”.

“Nous avons montré de grandes qualités mentales au cours de cette rencontre où l’adversaire voulait prendre sa revanche de sa défaite de décembre dernier au Togo et se qualifier en quarts de finale”, a-t-il rappelé. “Le Sénégal va se reposer et préparer les quarts de finale mais ne se projette pas plus loin que cette échéance”, a retenu le technicien sénégalais, assurant que son équipe va prendre les choses “match après match”.

Le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde U20 lundi après sa victoire 2-1 aux dépens de celle du Nigeria. Les Lionceaux seront opposés, en quart de finale, au vainqueur du duel asiatique entre le Japon et la Corée du Sud. SD/BK

Par: Aps