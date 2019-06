Ramadan 2019 : voici les pays musulmans qui fêtent l’Aïd al-Fitr mardi 4 juin ou mercredi 5 juin

Cette année, la plupart des musulmans à travers le monde ont commencé à jeûner ensemble lundi 6 mai. Ce n’est pas cette même dynamique que l’on observe pour la fin du Ramadan.

De nombreux pays et organisations musulmanes ont annoncé lundi 3 juin, la date de l’Aïd al-Fitr pour mardi 4 juin. Alors que la Turquie a fixé de longue date ce jour comme le premier du mois du Chawwal, plusieurs pays, partisans de l’observation oculaire, ont fait cette même annonce – non sans surprise – lundi 3 juin. C’est le cas de l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unies, le Koweït le sultanat d’Oman et le Qatar ainsi que l’Irak.

En revanche, et malgré sa proximité politique avec l’Arabie Saoudite, l’Egypte, par la voix de Dar al-Ifta, a fait savoir que l’Aïd al-Fitr est fixé au mercredi 5 juin car les autorités ont été dans l’incapacité de voir le nouveau croissant lunaire. Il en va de même pour la Jordanie.

La plupart des pays d’Asie du Sud-Est ont aussi décrété l’Aïd al-Fitr pour mercredi 5 juin, comme l’Indonésie et la Malaisie. Dans les pays où les musulmans sont minoritaires comme aux Philippines et en Thaïlande, les institutions musulmanes ont aussi fixé la fin du Ramadan pour mardi 4 juin.

La Tunisie, par la voix du mufti de la République, a annoncé la date de l’Aïd al-Fitr pour mercredi 5 juin. Pas en Algérie pour qui la fête de fin du Ramadan est fixée au mardi 4 juin. Le Maroc, qui a débuté le mois du Ramadan mardi 7 mai, n’a pas encore fixé la date de l’Aïd al-Fitr ; elle en fera l’annonce mardi 4 juin.

Au Mali, le mois béni a pris fin… dimanche 2 juin, fixant donc l’Aïd al-Fitr pour lundi 3 juin.

L’article sera régulièrement mis à jour.

L’équipe de Saphirnews souhaite dès à présent à tous et à toutes un excellent mois du Ramadan !

Par: saphirnews.com – Webnews