Birame et Maodo ont un rêve, celui d’aller le plus loin possible avec un avion à quatre places.

Les deux jeunes pilotes ont donc décidé de commencer par rallier Saint-Louis (Sénégal) à Lognes en France, ce qui fait près de 5000 km à bord d’un avion à 4 places.

C’est une manière pour eux de montrer que “La jeunesse Sénégalaise s’intéresse à l’aéronautique et qu’il y a des compétences locales”.

Leur message : “Allez au bout de vos rêves”.