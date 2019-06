Kim Kardashian s’affiche seins à l’air pour une réunion de famille

Toujours fidèle à elle-même, Kim Kardashian s’affiche, tétons apparents, en plein repas de famille !À 38 ans, Kim Kardashian sait plus que jamais ce qui lui va ou pas. Et une chose est sûre, elle se sent visiblement mieux en petite tenue. Ce vendredi 7 juin, Kim avait rendez-vous au Emilio’s Trattoria avec Khloé, un restaurant de Los Angeles. Très certainement pour passer du temps avec sa sœur et peut-être pour organiser la fête d’anniversaire de son mari Kanye.

Pour l’occasion, la maman de Psalm (qui vient tout juste de naître d’une mère porteuse) avait opté pour un top très moulant sous lequel elle n’avait pas pris le soin de porter un soutien-gorge. Et il ne devait pas faire très chaud ce jour-là puisque les tétons de Kimi avaient envie de prendre l’air ! Un micro sac (ultra tendance en ce moment) et des lunettes de soleil noires teintées sont les accessoires qui ont accompagné le look de Kim.Encore un look sexy et provocant mais ce n’est qu’un de plus dans la longue liste que la star de téléréalité a offert à ses fans ces dernières années. Décidément, chez les Kardashian-Jenner les problèmes liés aux looks sont monnaie courante, on pense à Kylie et son dérapage de cette semaine.

Et pour découvrir toutes les photos, ça se passe ci-dessous !