Me Moussa Sarr avertit : «Ceux qui sont en possession du rapport de l’Ige, peuvent être poursuivis»

« C’est assez curieux et étonnant et très grave, si c’est le cas. Il faut une enquête pour que tout cela soit éclairé », a-t-il poursuivi sur Iradio.

Et Me Moussa Sarr de préciser : «En principe, les rapports de l’Ige sont généralement des documents secrets. Tant que ce n’est pas déclassifié et publié, personne ne doit entrer en possession de ces documents. Souvent, lorsque vous entrez en possession de document aussi secret, vous pouvez être poursuivi pour recel de document administratif, etc. ». Selon l’avocat, « ceux qui détiennent le rapport, alors qu’il n’a pas été déclassifié, encourent des risques. Parce qu’ils peuvent être poursuivis devant les juridictions sénégalaises ».

Toutefois, indique-t-il, «l’important du débat, aujourd’hui, c’est éclairer sur ce qui a été fait de nos ressources naturelles».