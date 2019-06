Leadership en Afrique : Les États-Unis investissent 13 milliards dans la jeunesse

Un Centre régional de leadership Yali, d’une valeur de 13 milliards et destiné à la formation des jeunes de l’Afrique de demain, vient d’être érigé à Dakar par les États-Unis. L’information est rapportée par Walf Quotidien. Depuis son lancement en 2010, 1277 hommes et 2210 femmes ont été formés dans divers domaines du leadership, indique le journal.

À noter que le Young african leaders initiative (Yali) est une initiative de Barack Obama, ancien président des États-Unis. L’objectif est de soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité, renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité dans le continent africain.