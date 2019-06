Officiel : Sochaux et Nancy rétrogradés en National 1 !

Longtemps en lutte pour le maintien, le FC Sochaux et l’AS Nancy Lorraine ont finalement su conserver leur place en Ligue 2 sportivement. Malheureusement les finances des deux clubs de l’est de la France n’ont pas suivi. La DNCG a rétrogradé Sochaux et Nancy en National 1.

Cette saison n’a pas été de tout répit pour le FC Sochaux et l’AS Nancy Lorraine. Ces derniers avaient d’ailleurs débuté par sept défaites la saison de Ligue 2 2018-2019. Longtemps en course pour le maintien, les deux clubs de l’est de la France ont réussi leur mission sur le plan sportif. Si bien que le Red Star et Béziers sont redescendus en National 1 tandis que le Gazélec avait terminé 18e. Une position synonyme de barrages (ils ont perdu leur place contre Le Mans). Pourtant, le visage de la Ligue 2 est sur le point d’être totalement chamboulé.

Passés devant la Direction nationale du contrôle de gestion, plus communément appelée DNCG, Sochaux et Nancy ne s’avançaient pas avec une grande sérénité. Pour les premiers cités notamment, qui avaient connu un changement de président avec le départ du Hongkongais Wing Sang Li au profit de Frédéric Dong Bo. Un contexte loin d’être stable pour le club du Doubs qui aurait pu voir le groupe Tech Pro Technology passer la main à la société chinoise Nenking. Mais finalement, l’officialisation n’a toujours pas eu lieu.

Un championnat chamboulé

Pour Nancy, le contexte était moins tendu, mais le club lorrain était sujet aux difficultés financières au cours des dernières années. Le courroux est finalement tombé et il est terrible pour les deux équipes. Dans un communiqué, la DNCG a statué sur le futur des deux formations : « dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2019-2020, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. : AS Nancy Lorraine et FC Sochaux Montbéliard, rétrogradation en Championnat National 1. »

Cette rétrogradation a l’effet d’un coup de tonnerre sur le football français. Club historique, le FC Sochaux a notamment remporté deux championnats de Ligue 1 en 1935 et 1938. La formation du Doubs est d’ailleurs la deuxième formation à avoir connu le plus de saisons dans l’élite française (66 comme Bordeaux et Saint-Étienne). Nancy est également un club marquant pour avoir fait éclore un certain Michel Platini. Les Nancéiens ont aussi remporté une Coupe de la Ligue en 2006 et ont terminé 4e de Ligue 1 en 2008. Néanmoins un recours est envisageable et Sochaux va faire appel de cette décision. Les Lionceaux se “montrent d’ailleurs optimistes”. La position de l’ASNL devrait arriver sous peu. En attendant, il n’y a plus que 18 équipes en Ligue 2 pour la saison 2019-2020.

Le communiqué de la DNCG :

Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2019-2020, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. :

LIGUE 1 CONFORAMA

FC METZ, GIRONDINS DE BORDEAUX, OLYMPIQUE LYONNAIS

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

DOMINO’S LIGUE 2

EA GUINGAMP, ESTAC

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

CHAMBLY FC

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG sous réserve de confirmation de l’octroi du statut professionnel par décision du Conseil d’Administration de la LFP

AS NANCY LORRAINE, FC SOCHAUX-MONTBELIARD

Rétrogradation en Championnat National 1

Par: footmercato.net