Au titre des communications : L’état d’exécution du budget et les réformes engagées, exposés

Dans ce cadre, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur les prévisions pluviométriques et la mise en place des intrants et matériel agricoles. Tandis que son collègue de la Microfinance et de l’Economie solidaire a fait un exposé sur l’organisation prochaine de la deuxième édition du « Salon Economie sociale et Solidaire », prévu au mois d’octobre à Dakar.

Et, le Ministre en charge du Suivi du PSE a fait le point sur les réformes engagées dans le cadre de l’amélioration des affaires. Leral