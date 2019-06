Affaire Pétro-Tim: Babacar Gaye “enfonce” Aliou Sall

Délit d’initié ? Anticipation d’opportunité ? Collusion ? Babacar Gaye, ex-porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds), a fait de graves révélations sur Aliou Sall à propos de l’affaire Petro-Tim. « Aliou Sall a commencé à travailler avec Franck Timis en juillet 2012, après la signature des décrets en faveur de Petro-Tim. Et non en 2011, comme on a eu à le dire. Les partenaires de Franck Timis, jusqu’au 6 mars 2012, n’étaient pas Aliou Sall», a déclaré Babacar Gaye. Il était, ce dimanche, l’invité de Grand Jury de la Rfm.

Et d’enfoncer le clou : « L’implication d’Aliou Sall dans l’affaire Petro-Tim est liée à l’accession de son frère Macky Sall à la présidence de la République du Sénégal. En clair, les relations entre Aliou Sall et Franck Timis datent d’après l’avènement de Macky Sall au pouvoir. Il a été conseillé par Amadou Kanouté, ancien Dg de Petrosen, dans le cadre de ces contrats, pour gérer Petro-Tim Sénégal». Kritik