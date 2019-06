Moustapha Guèye: ” Aliou Sall a commencé à travailler avant l’accession au pouvoir de Macky Sall “

Moi, si on me dit qu’Aliou Sall gérait une entreprise, cela ne m’étonne pas parce qu’il était déjà engagé dans le développement du Sénégal il y a de cela plus de 25 ans. A l’époque, on ne connaissait même pas Macky Sall. C’est un ami. Un grand ami. J’allais même le voir quand il habitait en face du Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices) de Dakar. C’est un garçon très gentil. Magnifique et travailleur. Engagé pour le développement du Sénégal. J’ignorais même que Macky sall était son frère. C’est par la suite que je l’ai su.

Après, il a tutoyé la diplomatie puisqu’il il est allé servir son pays en Chine. Si aujourd’hui, on parle de nos relations avec la Chine, Aliou Sall y est pour quelque chose. Je

pense qu’il faut démentir formellement les calomnies qui le visent parce que les gens le connaissent très mal».