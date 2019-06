Samuel Sarr tire sur Mody Niang, le “goorumbo- taay” : ” Le ch…de garde de Nafi Ngom Keïta “

Le vieux Mody n’a aucune retenue lorsqu’il parle de moi et souvent, sur des choses qu’il ignore. Il me traite de tous les noms allant jusqu’à porter des accusations les plus invraisemblables sur ma personne. Intellectue,l il se dit. Le propre d’un intellectuel, c’est la promotion du savoir qui doit s’appuyer sur des recherches rigoureuses avant d’écrire ou de dire.

Mais Mody lui, veut s’octroyer le titre d’intellectuel écrivain haut-parleur, sans jamais prendre la peine de vérifier, ce qu’il écrit. il préfère les chemins courts, la réflexion facile, les fausses alertes. Et pourtant, Mody se prend pour l’autorité de régulation de l’éthique dans le pays. C’est lui qui est chargé de nous dire qui est bon et qui ne l’est pas. Et le plus navrant dans les agissements de Mody, c’est lorsqu’on l’interpelle même sur le prix du riz, il parle de Samuel Sarr.

Posez-lui une question sur la Coupe d’Afrique des nations (Can) qui doit se tenir en Egypte dans une semaine, Mody trouvera un raccourci pour citer Samuel Sarr, en m’accusant. Pour lui, tous les chemins mènent chez Samuel Sarr.

Revenant sur le rapport provisoire de l’inspection Générale d’Etat sur la Société africaine de raffinage (Sar), Mody Niang n’a jamais éprouvé un malaise à exposer toute sa paresse en abordant cette question. Tellement, à chaque fois, son bon sens est obstrué par la haine qu’il développe dans son cœur contre ma personne. et pourtant, je ne connais ni sa femme ni ses maîtresses. Pourquoi il me déteste alors ? Pourquoi il m’insulte à chacune de ses sorties.

Cet enseignant à la retraite ignore les procédures administratives en matière d’audit et de gestion. On peut le comprendre parce qu’il n’a jamais géré de budget, en dehors des malversations sur les cantines scolaires des enfants des écoles qu’il a eues à diriger (nous y reviendrons avec des détails). Combien de fois faudrait-il dire à Mody Niang qu’un pré-rapport provisoire garde son caractère provisoire, quelle que soit sa pertinence ? Je voudrais alors apprendre à Mody qu’à la date du 05 Mars 2013, j’avais transmis à l’inspection Générale d’Etat par le truchement des Messieurs Armand Manga, Moussa Kâ, inspecteurs d’Etat, mes observations sur le pré-rapport provisoire. Provisoire ! Et, c’est suite à cela que l’affaire a été classée sans suite.

La rigueur intellectuelle exige de vous Mody, un petit exerce de recherche et d’investigation pour au moins découvrir la vérité, afin d’éviter d’être l’esclave de votre rancœur, de votre jalousie et de votre méchanceté injustifiées et surtout, d’être ridicule. Mody Niang est un homme gratuitement méchant et fièrement aigri. Il est le chien de garde de Mme Nafy Ngom Keïta qui lui avait trouvé une planque à l’Ofnac, vous savez comme quoi ? «Porte-parole». Ne riez surtout pas. Très vite, il remarquera son inutilité pour ce service. Mais en vérité, l’Ofnac n’avait pas besoin de son profil lourd, démodé et pas du tout smart. Mody n’est utile que pour les sales besognes. Il mène des combats par procuration. Mody est un sous-traitant des opérations kamikazes. Il ne mène pas de combat citoyen. Il n’a pas d’ambition. pour son pays non plus. Son talent d’insulteur, il le met au service de ses employeurs tapis dans l’ombre.

Mody en veut à toute la société sénégalaise pour avoir échoué dans sa vie, faute de relève dans sa propre famille. Ses contributions dans la presse sont un moyen pour lui, de prendre sa revanche sur la société et contre des gens qui ne le connaissent même pas pour la plupart. Sa conscience est à l’étroit. Il déteste nos chefs religieux, nos dirigeants, nos sportifs, nos chefs coutumiers, bref toutes nos références et tous ceux qui brillent dans son entourage.

Vous ne l’entendrez jamais dire du bien sur une personne. Mody est un psychopathe aux habits propres. Ce n’est qu’au jour où il se mettra nu devant ses enfants, qu’on se rendra compte de son état de démence. Mody Niang est le “goorumbo- taay” de Nafy Ngom KeiTa». Il ne fait aucun effort de recherche. sa source unique et principale s’appelle Nafy Ngom Keïta. L’erreur de Me Abdoulaye Wade et de Macky Sall, c’était d’avoir fait confiance à cette ancienne infirmière. D’ailleurs, je voudrais inviter les enquêteurs de la Section de Recherches à orienter leurs investigations du côté de Mme Nafy Ngom Keïta concernant la sortie du pré-rapport confidentiel de l’Ige sur l’affaire Pétro Tim. Nous sommes au courant de toutes les actions menées entre Dakar et Washington. A suivre…»