Malversations : Le chef d’escale de Air Mauritanie au Sénégal fait main basse sur l’argent des billets…

Selon Libération, la compagnie aérienne Air Mauritanie s’est séparé de son chef d’escale au Sénégal en plus de porter plainte contre lui. Et pour cause, ce dernier a siphonné les caisses de la boîte d’où il a pompé pas moins de 30 briques en faisant main basse sur l’argent de la vente des billets. Présenté au juge, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire.