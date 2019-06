États-Unis: Donald Trump lance sa campagne pour 2020

Donald Trump officialise le lancement de sa campagne pour 2020. Le président américain Donald Trump a officialisé,mardi 18 juin, sa candidature à sa propre succession. «Nous allons continuer le travail», a-t-il scandé entre deux salves d’applaudissements de ses soutiens à Orlando.

Le président américain a entamé mardi 18 juin en Floride sa campagne pour un deuxième mandat, reprenant ses thèmes favoris de 2016 et attaquant avec violence ses adversaires démocrates.

«Nous y sommes arrivés une fois, nous y arriverons encore. Et cette fois nous allons finir le travail». Mardi 18 juin à Orlando, face à 20.000 supporteurs galvanisés par son style provocateur, Donald Trump a donné le coup d’envoi de sa deuxième campagne présidentielle, promettant «un séisme dans les urnes». À ses côtés, son épouse Melania, une grande partie de sa famille, son vice-président Mike Pence et de fidèles alliés républicains.